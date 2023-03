Incredibile a Madrid: rissa Perù-polizia. Il portiere finisce in commissariato

nella notte

Il tutto è avvenuto quando i giocatori sono usciti dall'albergo per salutare i loro connazionali

© twitter Clamoroso fatto di cronaca a Madrid, dove la nazionale peruviana di calcio si è scontrata nella notte con la polizia. Il Perù è nella capitale spagnola per un'amichevole contro la selezione del Marocco. I giocatori sudamericani erano usciti dall'albergo - non lontano dal Wanda Metropolitano, stadio dell'Atletico - per salutare i numerosi connazionali che si erano radunati all'ingresso per incitarli. In un clima di eccitazione, riassume la testata "Rpp", le forze dell'ordine avrebbero strattonato alcuni giocatori, tra cui anche Gianluca Lapadula, probabilmente confondendoli con avventori che cercavano di superare le barriere di sicurezza.

Alla reazione di uno dei nazionali peruviani, il centrocampista Yoshimar Yotun, sarebbero seguiti momenti di tensione. Il portiere Pedro Gallese, fermato per aggressione (avrebbe colpito a un occhio un agente, mandandolo in ospedale), è stato portato in un commissariato di zona e rilasciato in piena notte "senza nessuna imputazione", precisa la stampa peruviana. Il Consolato peruviano a Madrid ha diramato una nota, sostenendo il portiere della nazionale e smentendo la versione fornita dalla polizia.