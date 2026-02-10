ATLETICA

Dosso torna in pista nei 60 metri indoor del meeting di Belgrado

La primatista italiana alla ricerca di nuove conferme dopo il positivo debutto a Ostrava. Carmassi all'attacco del record sui 60 H dopo averlo sfiorato a Madrid

di Redazione Sprintnews
10 Feb 2026 - 15:43
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Zaynab Dosso, campionessa europea dei 60 metri al coperto, sarà domani 11 febbraio sui blocchi della specialità nel meeting di Belgrado, sesta prova Gold del World Indoor Tour, con l'intento di confermare le ottime impressioni suscitate nella prima uscita agonistica dell'anno, a Ostrava, dove ha vinto la gara con il tempo di 7"09 preceduto da 7"14 in batteria, chiusa rallentando vistosamente negli ultimi metri, con la sensazione che valesse anche meglio cronometricamente di quanto poi realizzato in finale.

Per la 26enne primatista italiana con 7"01, le avversarie più pericolose saranno la britannica Amy Hunt, la belga Rani Rosius, l'ungherese Boglarka Takacs e la svizzera Ajla Del Ponte, quest'ultima campionessa europea nei 60 indoor di Torun 2021 ma anche finalista nei 100 metri di Tokyo nello stesso anno, che appare in ripresa dopo anni di vari infortuni di ogni genere, ma l'obiettivo della velocista azzurra più che la vittoria che appare quasi scontata, dovrebbe essere quello di migliorare ulteriormente la parte finale della gara per tornare ad avvicinare la barriera dei 7 secondi, sempre nell'ottica di trovare la miglior condizione per i mondiali di Torun.

Nel meeting serba grande interesse a livello italiano anche per la presenza della 31enne ostacolista Giada Carmassi, primatista italiana dei 100H, che pochi giorni fa a Madrid ha sfiorato pure il record nazionale dei 60 H indoor, detenuto da Veronica Borsi con 7"94, correndo in 7"96, per cui l'occasione del nuovo evento agonistico le darà un'ulteriore occasione per riprovarci, in una gara che vedrà sui blocchi anche l'altra italiana Elisa Di Lazzaro, mentre tra le più insidiose avversarie internazionali da evidenziare la statunitense Alaysha Johnson, la ghanese Evonne Britton e l'ungherese Luca Kozak.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nei 1500 donne torna in gara anche Marta Zenoni, da pochi giorni raggiunta da Nadia Battocletti sul trono del primato italiano sulla distanza al coperto, che proverà magari a riprenderselo in solitaria in una prova dagli alti contenuti tecnici per la presenza delle etiopi Axumawit Embaye e Worknesh Mesele, mentre risulta iscritta anche l'altra azzurra Ludovica Cavalli, che non dovrebbe però esserci in quanto uscita dolorante dalla precedente gara sui 3000 metri di Metz.

Nella gara maschile dei 60 Samuele Ceccarelli, campione europeo sulla distanza a Istanbul nel 2023, cercherà di ottenere il minimo di qualificazione per i mondiali di Torun fissato a 6"59, da lui avvicinato con 6"61 a Stoccolma il 22 gennaio scorso, in una competizione che vedrà impegnato anche l'altro italiano Stephen Awuah Baffour, con i maggiori protagonisti che dovrebbero essere lo statunitense Ronnie Baker, il cubano Jenns Reynold Fernandez ma anche e soprattutto il primatista del mondo dei 60 H, l'altro USA Grant Holloway, al debutto assoluto stagionale sulla distanza piana che non corre da tanti anni pur vantando un personale di 6"50 risalente al 2019.

Nel getto del peso maschile, da segnalare infine la presenza degli azzurri Zane Weir e Nick Ponzio, il primo campione europeo al coperto a Istanbul 2023, in una gara caratterizzata anche dalla partecipazione degli statunitensi Josh Awotunde, Jordan Geist e Roger Steen, oltre che del polacco Konrad Bukowiecki, mentre tra altre discipline torna in pedana il greco campione olimpico del lungo, Miltiadis Tentoglou, che proverà a rispondere alle straordinarie prestazioni realizzate, sia da Mattia Furlani che dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov, entrambi atterrati a 8,39 nel meeting di Metz, vinto dall'italiano per un miglior secondo salto di 8,38 contro 8,37.

dosso
belgrado
zaynab dosso

Ultimi video

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

I più visti di Atletica

Furlani: vittoria con record italiano indoor di 8,39 nel lungo di Metz

Iapichino: successo nel lungo di Karlsruhe con il miglior salto stagionale di 6,84

Battocletti: record italiano eguagliato sui 1500 indoor a Madrid

Furlani ancora in pedana nel salto in lungo di Metz

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:26
Lo trovò morto nella sua stanza, il norvegese Botn 'regala' la medaglia d'oro a Bakken
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK
16:11
Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli
16:10
Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia
16:09
Serie A, giudice sportivo: due giornate di squalifica per Matic
16:09
Rinunciare al superfluo: il successo della Fiat 500