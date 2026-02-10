Dosso torna in pista nei 60 metri indoor del meeting di Belgrado

Nel getto del peso maschile, da segnalare infine la presenza degli azzurri Zane Weir e Nick Ponzio, il primo campione europeo al coperto a Istanbul 2023, in una gara caratterizzata anche dalla partecipazione degli statunitensi Josh Awotunde, Jordan Geist e Roger Steen, oltre che del polacco Konrad Bukowiecki, mentre tra altre discipline torna in pedana il greco campione olimpico del lungo, Miltiadis Tentoglou, che proverà a rispondere alle straordinarie prestazioni realizzate, sia da Mattia Furlani che dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov, entrambi atterrati a 8,39 nel meeting di Metz, vinto dall'italiano per un miglior secondo salto di 8,38 contro 8,37.