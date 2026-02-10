Infortunio Mateta: l'annuncio di Glasner sull'operazione

10 Feb 2026 - 15:35
Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha fatto chiarezza sul futuro di Jean-Philippe Mateta e sulla propria permanenza nel club londinese. L'allenatore ha confermato che l'attaccante francese dovrà restare fermo per alcune settimane a causa di un infortunio, precisando tuttavia che "non si sottoporrà a un intervento chirurgico".

Questa notizia riaccende i riflettori sul recente mercato invernale, durante il quale Mateta era stato cercato con insistenza da Juventus e soprattutto dal Milan; proprio i rossoneri avevano poi deciso di ritirarsi dalla trattativa a causa delle incertezze legate alle condizioni del suo ginocchio, un dubbio che sembra trovare parziale conferma nello stop attuale. 

