Tommasi: "Cornet non fa fallo su Vergara. Sbagliato concedere il rigore"

La situazione più chiara è la rete annullata a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram: "Decisione corretta, il francese fa un chiaro movimento che impatta sulla possibilità di Provedel di effettuare la parata. La sola posizione e il movimento dello juventino è sufficiente per invalidare la rete, con o senza tocco da parte del calciatore", dichiara Tommasi. Pochi istanti prima, però, il contatto Gila-Cabal lascia parecchi dubbi: "Questa è una situazione veramente complessa. Il calciatore della Juventus si libera della palla e subisce l'intervento del difensore biancoceleste con il pallone che è nei piedi di McKennie. L'americano avrebbe quindi la possibilità di chiudere il triangolo: c'è dunque una matrice di punibilità, anche senza imprudenza. Se ci fosse stato il cross, il contatto non era punibile, ma il fatto che Cabal abbia ancora la giocabilità nella chiusura di un eventuale scambio porta verso il calcio di rigore", precisa l'ex arbitro. In sala Var, dunque, si sono concentrati più sulla mancata imprudenza e non hanno considerato la possibile giocabilità ulteriore nella triangolazione.