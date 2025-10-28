Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
premier league

Manchester City, Reijnders in crisi e nel mirino dei tifosi: l'ex Milan non convince i Citizens

Dopo essere partito bene, l'ex Milan sta deludendo le aspettative della tifoseria Citizens che lo critica per alcune prestazioni non all'altezza

di Luca Bucceri
28 Ott 2025 - 16:19
© Getty Images

© Getty Images

L'avvio di stagione di Tijjani Reijnders al Manchester City sembrava dei migliori, sull'onda di quanto visto con la maglia del Milan. Eppure, nel corso delle settimane, quella brillantezza nel gioco dell'olandese si è affievolita, facendo diventare le prestazioni del centrocampista un caso, tanto da essere duramente attaccato anche dalla tifoseria dei Citizens che si aspettava tanto da lui. Come si aspettava tanto Pep Guardiola che ha puntato su di lui all'inizio, per poi farlo uscire dalle rotazioni dal 1' lasciandolo in panchina in match di spessore.

L'ultima prestazione non all'altezza, quella di Birmingham contro l'Aston Villa nella gara persa 1-0 domenica dagli uomini di Guardiola, è la fotografia di un adattamento a rilento dell'olandese, frutto anche di un posizionamento non del tutto consono al suo profilo. Più un 10 o un 8 in un centrocampo di spinta, al Villa Park Reijnders è stato schierato da mediano in una zona del campo in cui è difficile superare l'esame avendo come paragone uno come Rodri. E a Birmingham i limiti sono venuti a galla, con zero duelli vinti su sette per l'olandese, zero contrasti che hanno contribuito a spianare la strada ai Villans che hanno sfruttato i buchi per costruire e andare in gol.

Se davanti fa quel che può, dietro l'ex Milan fatica e i tifosi se ne sono resi conto. L'avvio con gol e assist col Wolverhampton, con un digiuno poi durato un mese prima di tornare a referto col doppio assist tra Napoli e Arsenal, aveva fatto ben sperare. Ma sono un lontano ricordo viste le ultime prestazioni, e ora i supporter degli inglesi si sono spazientiti, soprattutto dato l'investimento fatto in estate dal club. C'è chi punta il dito contro l'olandese, chi invece è più realista considerando le difficoltà del centrocampista solo una parte di un ben più esteso problema di squadra che prosegue con le stesse criticità viste la scorsa stagione.

Reijnders, in poche parole, potrebbe essere quindi solo uno dei tanti tasselli di un puzzle chiamato Manchester City che non riesce a essere bello e vincente come una volta. La classifica lo fa notare chiaramente, col quinto posto a 6 lunghezze dall'Arsenal capolista. Ora serve la svolta. Scossa che i tifosi si aspettano da tutti, compreso l'olandese chiamato a cambiare qualcosa nel modo di giocare, per non essere solo un giocatore importante alle spalle di Haaland, ma anche e soprattutto una colonna quando il City non è in possesso e serve difendere. Aspetto che, oggi, è criticato a Reijnders che deve compensare le lacune per tornare a essere quello che era nel Milan: un giocatore decisivo.

manchester city
reijnders

Premier League

All'Arsenal basta Trossard per difendere la vetta, Haaland trascina il City. Tris del Chelsea

Reijnders in crisi e nel mirino dei tifosi: l'ex Milan non convince i Citizens

Luca Bucceri

Eze manda in fuga l'Arsenal, Emery batte Guardiola, il Bournemouth è secondo

Talbi gela Stamford Bridge: il Sunderland ribalta il Chelsea nel recupero. Vince il Newcastle

Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese: "Supporto incredibile, cerco di dare sempre tutto"

Stefano Ronchi

"Bella Thiaw": l'ex Milan ha già conquistato tutti a Newcastle. Per i media: "Rapina ai danni dei rossoneri"

Redazione
8

"Have a bull under the lights": Puma svela la nuova colourway del pallone della Premier League

Colpo dello United ad Anfield, il Liverpool perde ancora ed è in crisi nera. Tottenham ko

All'Arsenal basta Trossard per difendere la vetta, Haaland trascina il City. Tris del Chelsea

I più visti di Calcio Estero

MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

Inzaghi-Conceição, derby d'Arabia: niente stretta di mano. "Forse perché l'ho battuto col Milan..."

Real Madrid, Vinicius e Xabi Alonso ai ferri corti: il brasiliano medita il clamoroso addio

Marsiglia, settimana da incubo per Pavard: l'ex Inter ci metto lo zampino nei ko con Sporting e Lens

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Scandalo corruzione in Turchia: centinaia di arbitri indagati per scommesse sul calcio

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:23
4-2-3-1 e altre novità: ecco come giocherebbe la Juve di Spalletti
16:23
Udinese, Kamara: "Quest'anno abbiamo più qualità"
16:23
Genoa, Vieira: "Le parole di Sucu mi fanno piacere"
16:20
Partite serali anticipate alle 20: c'è l'ipotesi di un test già in questa stagione
16:19
Reijnders in crisi e nel mirino dei tifosi: l'ex Milan non convince i Citizens