L'agente di Issa Doumbia svela: "Il Napoli mi ha chiamato ma... "

Cheikh Sadibou, agente di Issa Doumbia, ora allo Sporting Lisbona e nel giro della Nazionale, ha raccontato un interessante retroscena di mercato che vede coinvolto il suo assistito. "Confermo che il Napoli mi ha chiamato: Manna lo voleva già quando il ragazzo era nella Juve Under 23, prima ancora di andare a Venezia - le parole pronunciate dall'agente nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra' su Stile Tv -. Però, un conto è fare una chiacchierata e un’altra è fare un’offerta. E per fare un'offerta, ci vuole sempre l'ok della proprietà. Lo Sporting crede molto in Doumbia, lo hanno seguito per un anno intero prima di prenderlo. In realtà volevano già prenderlo già a gennaio dello scorso anno, ma il Venezia puntava alla A e abbiamo preferito aspettare la fine della stagione. Gioca sempre da titolare, forse solo una volta non ha giocato, poi c’è sempre stato. Credono in lui, nel suo potenziale e che possa essere uno dei migliori nel suo ruolo. Parlare oggi quindi con lo Sporting per riportarlo in Italia può sembrare complicato. Pensate che hanno messo una clausola da 80 milioni valida da luglio 2027 su Doumbia".