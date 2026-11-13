Aprono Casa Tennis e Casa Gusto, le Atp Finals fanno il pieno a Torino

13 Nov 2026 - 15:11
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Alle Atp Finals di Torino tornano due dei luoghi che in questi anni sono diventati il simbolo dell'evento fuori dal campo: sono state inaugurate Casa Tennis, nella bolla allestita in piazza Castello che ospiterà talk, incontri e intrattenimento, e Casa Gusto all'Archivio di Stato, lo spazio dedicato alle eccellenze del territorio torinese e piemontese, a cura della Camera di commercio di Torino e della Regione. Ospiti d'eccezione al taglio del nastro, la coppia di azzurri del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha rivelato il suo sogno di "avere le Finals a Torino il più a lungo possibile e credo possiamo giocarci il fatto di tenerle fino al 2030. E aver migliorato ogni anno questo evento fa la differenza". Una posizione portata avanti dalle istituzioni, a cominciare dal sindaco, Stefano Lo Russo, che ha ribadito: "Ora apriamo il secondo ciclo del torneo e pensiamo a fare due ottime edizioni. Ma qui siamo abituati a pensare già al domani, quindi al 2030. Siamo stati capaci di non accontentarci - aggiunge - di lavorare con l'intento di migliorare anno dopo anno, una caratteristica tutta torinese che è apprezzata da tutti". Anche l'assessore regionale Andrea Tronzano si unisce all'obiettivo dei cinque anni completi. "Siamo certi che le Atp Finals rimarranno qui grazie alla grande collaborazione e lavoro di squadra di questo territorio". Un gioco di squadra evidenziato anche dal presidente della Camera di commercio, Massimiliano Cipolletta, che sottolinea come eventi come le Finals siano "una vetrina del nostro territorio nel mondo, così come Casa Gusto è una vetrina delle nostre eccellenze".

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