Incredibile locura in Argentina: il Rosario fa festa, ma il Boca diventa campione al 96’

Quando a Rosario arriva la notizia del pareggio, la delusione è enorme. Poi, improvvisamente, si diffonde una voce: la rete del Boca sarebbe stata annullata e i giocatori cominciano a correre, abbracciarsi e ad arrampicarsi sulle recinzioni per festeggiare con i tifosi. La notizia però è falsa, la rete di Valencia viene convalidata e l'atmosfera di festa si gela al Gigante de Arroyito, dove l'entusiasmo si spagne bruscamente lasciando spazio allo sconforto e alle lacrime. Per una manciata di minuti, il calcio argentino ha vissuto il paradosso di due squadre convinte di aver vinto, ma la classifica finale ha sancito il verdetto definitivo: 63 punti per il Boca, 62 per il Rosario Central.