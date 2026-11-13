Ronaldinho è in Italia: domenica il debutto con il Ravenna nel derby con Forlì

Il debutto con la maglia del Ravenna è questione di ore. A 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo a undici anni dal ritiro. Il brasiliano ex Barcellona e Milan è atterrato verso le 15 all'aeroporto di Forlì proveniente da Barcellona. Ad aspettarlo Lorenzo Tonetti, responsabile dei rapporti con la socìetà giallorossa e il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani. Domenica Ronaldinho esordirà alle ore 17.30 allo Stadio Bruno Benelli nel derby contro il Forlì. Sabato mattina l'allenamento. "Entrerà in campo nel secondo tempo. In che ruolo? Là davanti, sarà libero di trovarsi la posizione, come è giusto che sia per i campioni di questa portata", ha detto il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini a Sky.