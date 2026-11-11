Fullkrug, dal flop al Milan al ritorno in nazionale: "La squadra non mi cercava"

In Germania il dibattito sul suo futuro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali è aperto, ma a spegnere le polemiche sull'anagrafe ci ha pensato un'icona del calibro di Miroslav Klose: "Ho giocato fino a 38 anni e ho vinto il Mondiale a 36, quindi credo di poter essere considerato un esempio". Parole che hanno esaltato Füllkrug: "Per me l'età è solo un numero. I centravanti classici non basano tutto sulla velocità, anzi, con gli anni affinano il senso della posizione e il tempismo. A volte mi impressiona pensare di avere 33 anni, perché in campo me ne sento molti meno e fisicamente sto benissimo. La chiamata di Klopp dimostra che se fai bene nel club vieni premiato. E le parole di Klose, che era il mio idolo quando vinse la Coppa del Mondo, mi fanno enorme piacere: parla con l'autorevolezza di chi ci è già passato". Chiusa la parentesi nera tra Inghilterra e Italia, Füllkrug a 33 anni si gode la sua nuova primavera.