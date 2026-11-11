Fullkrug, dal flop al Milan al ritorno in nazionale: "La squadra non mi cercava"

Una vera e propria rinascita. Niclas Füllkrug è tornato a splendere con la maglia del Werder Brema, conquistandosi la chiamata della Germania di Klopp. Un traguardo non scontato, considerando i dubbi espressi di recente dal ct: "Segna con una regolarità impressionante in Bundesliga - aveva dichiarato l'ex tecnico di Dortmund e Liverpool -. Purtroppo ha 33 anni, e non è colpa mia. Dobbiamo bilanciare presente e futuro. Nel breve termine può essere una risorsa, dobbiamo valutare in ottica prospettica. Certo, Messi ha giocato un Mondiale a quasi 40 anni, quindi tutto è possibile. Intanto sono felice che stia trovando continuità e sia integro fisicamente".
Attualmente capocannoniere del torneo con 9 reti, l'attaccante si è lasciato alle spalle un biennio a dir poco travagliato: prima i 18 mesi in chiaroscuro al West Ham, poi la sfortunata parentesi al Milan tra gennaio e giugno, culminata con un unico centro in 20 presenze. "È incredibile come sia riuscito a rilanciarsi dopo un momento così complicato", ha sottolineato il direttore sportivo della federazione tedesca Rudi Völler.
Dal canto suo, Füllkrug individua ragioni ben precise: "A Milano non ero al top della condizione fisica - ha ammesso -. Non mi sono certo dimenticato come si fa a fare gol, e l'ho dimostrato. La differenza la fa avere compagni che ti mettono nelle condizioni ideali: al Werder mi cercano continuamente, cosa che non è successa nelle mie ultime esperienze".
In Germania il dibattito sul suo futuro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali è aperto, ma a spegnere le polemiche sull'anagrafe ci ha pensato un'icona del calibro di Miroslav Klose: "Ho giocato fino a 38 anni e ho vinto il Mondiale a 36, quindi credo di poter essere considerato un esempio". Parole che hanno esaltato Füllkrug: "Per me l'età è solo un numero. I centravanti classici non basano tutto sulla velocità, anzi, con gli anni affinano il senso della posizione e il tempismo. A volte mi impressiona pensare di avere 33 anni, perché in campo me ne sento molti meno e fisicamente sto benissimo. La chiamata di Klopp dimostra che se fai bene nel club vieni premiato. E le parole di Klose, che era il mio idolo quando vinse la Coppa del Mondo, mi fanno enorme piacere: parla con l'autorevolezza di chi ci è già passato". Chiusa la parentesi nera tra Inghilterra e Italia, Füllkrug a 33 anni si gode la sua nuova primavera.