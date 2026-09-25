Frosinone, Grillitsch sottoposto a un intervento di ernioplastica: il comunicato

Massimiliano Alvini non avrà a sua disposizione, almeno per qualche settimana, Florian Grillitsch. L'austriaco ha affrontato un intervento di ernioplastica, concluso con successo. Questo il report pubblicato dal Frosinone sui propri canali ufficiali: "Frosinone Calcio comunica che il calciatore Florian Grillitsch è stato sottoposto in data odierna a intervento di ernioplastica con tecnica TAPP per il trattamento di Sports Hernia destra. L’intervento, eseguito dal Dott. Herwig Pokorny presso il Franziskus Spital Margareten di Vienna, è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni il calciatore inizierà l’iter riabilitativo."