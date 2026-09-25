'In un battito', la storia di Edoardo Bove diventa un film

25 Set 2026 - 16:27
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La storia di Edoardo Bove sbarca al cinema con 'In un battito', film documentario su Edoardo Bove diretto da Giovanni Troilo, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026 nella sezione Special Screening. Il film racconta i mesi successivi all'1 dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, Bove si accasciò in campo venendo trasportato subito in ospedale dove i medici riscontrarono un'aritmia cardiaca grave. "Il docufilm nasce dalla volontà di dare un senso a quello che mi è successo e di trasformare un'esperienza personale in un messaggio che possa essere utile agli altri" le parole di Bove che sottolinea anche come "quello che mi è successo mi ha portato a guardare in modo diverso al tempo, alle esperienze e alle opportunità che la vita mi ha offerto anche fuori dal campo. Questo film racconta anche questo: la possibilità di mettersi alla prova, di affrontare momenti difficili e di non arrendersi".

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