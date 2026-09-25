L'Australia spaventa il Brasile, Ancelotti evita il ko solo nel recupero

Un colpo di testa di Rayan in pieno recupero ha evitato al Brasile di Carlo Ancelotti un'imbarazzante sconfitta in un'amichevole disputata a Townsville, nel Queensland settentrionale, contro i padroni di casa dell'Australia, che già pregustavano la seconda vittoria assoluta contro la nazionale verdeoro. Una punizione del giovane Nestory Irankunda aveva portato in vantaggio i Socceroos a metà ripresa e solo allora il Brasile ha alzato il ritmo. La prima partita nel lungo ciclo che porterà ai Mondiali del 2030 ha confermato le difficoltà della nazionale sudamericana che già si erano palesate nel torneo in Usa, conclusosi con un'uscita di scena anticipata. Solo di rado gli attaccanti di Ancelotti, da Vinicous a Endrick fino a Rapinha, il più efficace, hanno creato pericoli alla porta avversaria e c'è voluta una prodezza del da poco entrato Rayan per siglare al 50' l'1-1.