Real, la replica dell'Atletico tra ironia e sfottò: "Ci fate ridere persino più del Barcellona"

Il comunicato del Real Madrid sull'offerta per Julian Alvarez respinta al mittente dall'Atletico Madrid ha scatenato l'ilarità dei Colchoneros, che hanno replicato ai merengues con una serie di post sarcastici sui social. "Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini del Real Madrid: 1 Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva di essere anche tifoso dell'Atletico. 2 Avrete confuso l'educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Non abbiamo né studiato né valutato alcuna offerta per Julián. 4. Come potremmo non andare d'accordo se ci fate ridere persino più del Barcellona?". Poi anche un post scriptum: "Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, vedete di smetterla di 'rubare' giocatori dalla nostra Accademia. Grazie Real!"