Nel flop della Svizzera si salvano gli "italiani": bene Freuler, Akanji inizia con un'incertezza poi si riprende

Manuel Akanji ci ha abituato nel corso della stagione a dare certezze: un errore ogni due-tre partite. Per questo è stato insolito vedere un suo abbaglio clamoroso dopo meno di due minuti, quando ha regalato al Qatar una palla-gol poi sprecata malamente. Il centrale dell'Inter è stato impiegato in una posizione simile a quella in cui Chivu l'ha utilizzato nella cavalcata scudetto, quella di leader difensivo della linea a tre. Non è forse la sua collocazione ideale, ma è chiaro che un giocatore di quel livello non si lascia intimidire. Il Qatar per la verità non è mai stato particolarmente pericoloso, ma già a metà del primo tempo Akanji è incappato in un paio di incertezze negli appoggi in impostazione. Niente di irreparabile, solo qualcosa di insolito. Per fortuna della Svizzera, senza conseguenze. E soprattutto, zero errori nella ripresa. Il gol dell'1-1 del Qatar non è colpa sua.