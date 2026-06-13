Mondiali 2026, Qatar-Svizzera 1-1: Khoukhi risponde a Embolo

Iniziano con un pareggio a sorpresa i Mondiali della Svizzera, che non riesce a chiudere la sua partita e si fa clamorosamente raggiungere dal Qatar: è 1-1 a San Francisco, tutti pari a quota un punto nel gruppo B dopo il pareggio tra la Bosnia e il Canada. Gli elvetici dominano nel primo tempo e la sbloccano col discusso rigore trasformato da Embolo (17'), rischiano grosso e si fanno raggiungere: Khoukhi consegna il primo, storico, punto in un Mondiale al Qatar al 94'.



Non iniziano subito col piede giusto i Mondiali della Svizzera, che pareggia 1-1 contro il Qatar dopo una ripresa decisamente sottotono. Non si sblocca dunque il gruppo B, che vede tutte le squadre a pari merito dopo il pareggio odierno e l'1-1 di ieri tra la Bosnia e il Canada. Gli elvetici, grandi favoriti nel girone, schierano dall'inizio Akanji e tre giocatori collegati al Bologna: capitan Freuler e gli ex Ndoye ed Aebischer. La prima chance è però tutta del Qatar di Lopetegui, che sfiora il vantaggio al 3': Kobel è decisivo ed evita la rete a sorpresa di Edmilson. Ndoye ed Akanji rispondono a tono, andando vicinissimi al gol, ma Abunada resiste e capitola solo al 17': Embolo sul dischetto dopo il fallo del portiere su Aebischer. L'attaccante, che inizialmente aveva avuto problemi col visto, la sblocca col suo 25° gol in Nazionale ed è 1-0. Il Qatar reagisce subito a Santa Clara, flirtando col pari con Laye ed Edmilson, ma rischia in contropiede: Ndoye ed Embolo sfiorano il bis. Meno prorompente la ripresa, col caldo e i cambi che hanno la meglio, ma la Svizzera ha comunque due chances con Embolo e Manzambi, sprecando entrambe. I biancorossi non la chiudono e si coprono, con Jashari e altri cambi difensivi, tremano sul tentativo di Alaeddin e capitolano al 94': Khoukhi effettua una grande incursione in area, dalla difesa, e insacca l'1-1 del Qatar di testa. Pareggio deludente dunque per la Svizzera, crollata fisicamente nella ripresa: è tutto invariato nel gruppo B, il girone che avrebbe accolto l'Italia in caso di qualificazione ai Mondiali.