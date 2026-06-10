Real Madrid, Mou ha le idee chiarissime: raduno il 13 luglio a Valdebebas, ma senza i nazionali

Il 13 luglio è la data scelta da José per il raduno: un raduno che sarà giocoforza a ranghi ridotti se non ridottissimi. Il motivo è chiaro: i nazionali godranno di due settimane di vacanze extra, prima di tornare a pieno regime per la preparazione estiva. Questo gruppo di giocatori vedrà la presenza dei neo-acquisti Konaté e Dumfries, primi colpi messi a segno sul mercato, mentre sono in dubbio le situazioni di Rüdiger e Nico Paz. Il centrale tedesco sta ancora discutendo l'eventuale rinnovo di contratto, che scade il 30-6-2026, mentre il trequartista argentino è in fase di valutazione: Florentino ha fatto intuire che dovrebbe rientrare a Madrid dal Como dietro il pagamento dei 9 milioni di riscatto, ma la situazione è in divenire.