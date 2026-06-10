Real Madrid, Mou ha le idee chiarissime: raduno il 13 luglio a Valdebebas, ma senza i nazionali

Intanto, a tenere banco oltre le questioni di campo, è il calciomercato. Nella serata di ieri l'Atletico Madrid ha risposto all'offerta del Real da 150 milioni per Julian Álvarez deridendo sostanzialmente il tentativo dei cugini, affermando che il giocatore sarà ceduto solo per 500 milioni cioè la sua clausola rescissoria. Tra Pérez e Cerezo, presidente dei Colchoneros, c'è stata una chiamata cortese ma sbrigativa: no secco. Sui social, poi, i biancorossi hanno scatenato tutta la loro ironia contro le merengues. Florentino, però, ha promesso un colpo di livello mondiale in campagna elettorale e dovrà portarlo necessariamente a termine. Il 35% dei voti ricevuti dallo sfidante Riquelme non fanno dormire sonni tranquillo Pérez, che sa di dover riconquistare la fiducia dell'ambiente con stelle, colpi da Real e trofei.