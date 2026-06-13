Milan, addio Rangnick: ufficiale il rinnovo con l'Austria fino al 2028

Di seguito il comunicato ufficiale: "La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028.

Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Il consiglio di sorveglianza dell'ÖFB ha votato all'unanimità a favore del rinnovo del contratto di Ralf Rangnick.

Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Il presidente del consiglio di sorveglianza della Federazione calcistica austriaca (ÖFB), Josef Pröll, ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo: "Sono molto contento di poter dare questa fantastica notizia ai nostri tifosi poco prima dell'inizio dei Mondiali. È un segnale importante di unità e di obiettivi sportivi condivisi. La chiarezza raggiunta è di particolare importanza per la squadra". Pröll ha ringraziato espressamente il commissario tecnico per il suo impegno nei confronti del calcio austriaco: "Un ringraziamento speciale va a Ralf Rangnick. Il fatto che abbia scelto l'Austria e la sua squadra dimostra quanto questo progetto sia importante per lui. È una questione di cuore".