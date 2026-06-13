Milan, addio Rangnick: ufficiale il rinnovo con l'Austria fino al 2028

Serie A ai Mondiali: ecco la Top11 del nostro campionato
© italyphotopress | Portiere: Mike Maignan, Milan-Francia
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Il ct dopo aver declinato l'offerta rossonera ha formalizzato il prolungamento con la Federcalcio austriaca: "Il fatto che ci abbia scelto dimostra quanto questo progetto sia importante per lui"
Era già nell'aria, ora arriva la conferma ufficiale. Ralf Rangnick non sarà il nuovo dt del Milan: è ufficiale il rinnovo con l'Austria fino al 2028. Già nella giornata di ieri erano arrivati chiari segnali riguardo la scelta del guru tedesco. La ÖFB, la Federcalcio austriaca, da tempo gli aveva proposto un prolungamento di contratto a cifre quasi raddoppiate, e pretendeva una risposta definitiva prima dell'inizio dell'avventura Mondiale. Così, a quattro giorni dall'esordio contro la Giordania, è arrivato il no definitivo al progetto rossonero e il seguente rinnovo con la nazionale.
Di seguito il comunicato ufficiale: "La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028.
Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Il consiglio di sorveglianza dell'ÖFB ha votato all'unanimità a favore del rinnovo del contratto di Ralf Rangnick.
Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Il presidente del consiglio di sorveglianza della Federazione calcistica austriaca (ÖFB), Josef Pröll, ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo: "Sono molto contento di poter dare questa fantastica notizia ai nostri tifosi poco prima dell'inizio dei Mondiali. È un segnale importante di unità e di obiettivi sportivi condivisi. La chiarezza raggiunta è di particolare importanza per la squadra". Pröll ha ringraziato espressamente il commissario tecnico per il suo impegno nei confronti del calcio austriaco: "Un ringraziamento speciale va a Ralf Rangnick. Il fatto che abbia scelto l'Austria e la sua squadra dimostra quanto questo progetto sia importante per lui. È una questione di cuore".
© italyphotopress | Portiere: Mike Maignan, Milan-Francia
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Il presidente del consiglio di sorveglianza della Federazione calcistica austriaca (ÖFB) ha sottolineato che gli aspetti economici non sono stati l'unico fattore determinante nelle trattative: "È chiaro che l'ÖFB non può competere finanziariamente con i migliori club internazionali. E voglio sottolinearlo esplicitamente: anche altri fattori hanno convinto Ralf Rangnick. L'Austria e Ralf Rangnick sono semplicemente un connubio perfetto".
Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l'ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi".