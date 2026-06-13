Amorim apre al Milan: tramonta la pista Glasner, Jaissle unica alternativa

Sullo sfondo c'è sempre Matthias Jaissle, attualmente vera e unica alternativa ad Amorim. La trattativa, però, in questo caso potrebbe essere molto più complicata: il tedesco è legato all'Al-Ahli fino al 2027 e il club arabo chiede 5 milioni di euro per liberarlo. L'ex Sporting e United, invece, è senza squadra e l'affare potrebbe andare in porto più facilmente ma soprattutto velocemente. Il Milan ha la necessità di definire il proprio asset sportivo al più presto per poter cominciare a pianificare la nuova stagione.