MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Frattesi apre al Nottingham Forest ma spera nella Juventus

Il centrocampista azzurro ha dato la sua disponibilità al trasferimento in Premier. Il richiamo dei mentori Spalletti e Carnevali però potrebbe cambiare tutto

14 Giu 2026 - 01:14
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È finita tra Davide Frattesi e l'Inter. Il centrocampista azzurro in questa stagione è finito ancora più ai margini del progetto nerazzurro e, non da oggi, si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra in cui sentirsi di nuovo protagonista. Della sua avventura a Milano passano alla storia le iconiche arrampicate sulla cancellata gialla di San Siro: quella contro il Verona nell'anno del 20esimo scudetto e quella indimenticabile nella notte di Champion contro il Barcellona. Ora però è arrivato il momento di voltare pagina e le pretendenti per il 26enne romano non mancano. 

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Il Forest fa sul serio

 La pista più calda è quella che porta in Inghilterra, al Nottingham Forest. Gli inglesi avevano provato a prendere Frattesi già a gennaio, possibilità sfumata soltanto per il mancato incastro con Curtis Jones, con cui l'Inter pensava (e pensa ancora) di sostituire l'azzurro. Negli scorsi giorni la trattativa, dopo 6 mesi di letargo, si è imprvvisamente riaccesa: a Milano è andato in scena un incontro tra Beppe Marotte, Beppe Riso, agente del calciatore, e un emissario del club inglese. In questo vertice l'Inter ha fatto il prezzo per il suo centrocampista: 30 milioni di euro.
Il Forest non si è fatto spaventare dalla richiesta e sarebbe pronto a sferrare l'attacco con un'offerta da 25 milioni di euro più bonus. Frattesi infatti è un pallino del neo tecnico Vitor Pereira che l'ha espressamente richiesto come rinforzo per il centrocampo. La mediana del Forest, a meno di clamorose sorprese, perderà Elliot Anderson, conteso da City e United per una cifra intorno ai 120 milioni: sarebbero proprio i soldi incassati dalla cessione dell'inglese a finanziare l'assalto all'azzurro. Frattesi dal canto suo ha dato apertura totale agli inglesi, voglioso di misurarsi con un campionato competitivo come la Premier League.  

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Se arrivasse la Juve...

 Il Forest però non è l'unica squadra su Frattesi. Da Torino la Juventus osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa. E ora, oltre a Luciano Spalletti, in bianconero è arrivato un altro grande estimatore dell'assaltatore azzurro: Giovanni Carnevali. Il neo ds della Signora aveva strappato Davide dalle giovanili della Roma per portarlo a Sassuolo, dove Frattesi è definitivamente sbocciato, fino al salto all'Inter per 35 milioni circa. L'ex ct invece gli aveva cucito intorno la sua nazionale. Ora il richiamo di due "padri" calcistici come Spalletti e Carnevali sarebbe irresistibile per il centrocampista romano che, tra Juve e Forest, potrebbe dare precedenza ai bianconeri.

Juve, la richiesta di Elkann a Carnevali: fare 100 mln di plusvalenze

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