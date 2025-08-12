Psg, Luis Enrique: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Poi l'ex tecnico del Barcellona ha fatto chiarezza sull'affaire Donnarumma, messo alla porta dal club con l'acquisto di Chevalier e nemmeno convocato per il primo impegno stagionale: "Senza dubbio Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e come persona è anche migliore. Questa però è la vita dei calciatori di alto livello. Decisioni che dobbiamo prendere insieme e di cui sono responsabile al 100%. É difficile, soprattutto quando parliamo di calciatori di questo livello, ma se fosse facile lo potrebbe fare chiunque. Sono scelte che nel mondo del calcio possono essere difficili da accettare. Decisione che ha a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita." Poi Luis Enrique non ha svelato chi difenderà la porta dei parigini domani sera: "Chevalier titolare? Abbiamo diverse opzioni. Safonov ci ha raggiunto da Roma e si sta allenando, sono opzioni a cui stiamo lavorando per il futuro"