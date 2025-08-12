Psg, Luis Enrique: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Il tecnico dei francesi si è preso la responsabilità per l'esclusione di Gigio
Luis Enrique ci mette la faccia. Il tecnico spagnolo del Psg ha presentato la sfida di domani sera a Udine contro il Tottenham valida per la Supercoppa europea e non si è sottratto alle domande sul caso Donnarumma: "Sarò difficile perché abbiamo dato priorità al riposo visto che abbiamo avuto soltanto meno di 3 settimane di stop. I giocatori sono arrivati bene dopo questo periodo libero. Ora dobbiamo pensare a competere e a gareggiare per questo titolo".
Poi l'ex tecnico del Barcellona ha fatto chiarezza sull'affaire Donnarumma, messo alla porta dal club con l'acquisto di Chevalier e nemmeno convocato per il primo impegno stagionale: "Senza dubbio Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e come persona è anche migliore. Questa però è la vita dei calciatori di alto livello. Decisioni che dobbiamo prendere insieme e di cui sono responsabile al 100%. É difficile, soprattutto quando parliamo di calciatori di questo livello, ma se fosse facile lo potrebbe fare chiunque. Sono scelte che nel mondo del calcio possono essere difficili da accettare. Decisione che ha a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita." Poi Luis Enrique non ha svelato chi difenderà la porta dei parigini domani sera: "Chevalier titolare? Abbiamo diverse opzioni. Safonov ci ha raggiunto da Roma e si sta allenando, sono opzioni a cui stiamo lavorando per il futuro"
Poi la chiosa con gli obiettivi per la prossima stagione e l'obbligo di avere ancora fame: "Siamo tutti responsabili per il successo della squadra. Per raggiungere i traguardi della scorsa stagione tutti hanno dovuto sacrificare qualcosa a favore del gruppo. Questa stagione rappresenta una sfida molto grande: dimostrare a tutti che possiamo vincere ancora. Cercheremo di raggiungere questo obiettivo con tutte le nostre forze".
