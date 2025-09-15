Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ligue 1
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
francia

Campos spiega l'addio a Donnarumma: "Voleva cifre da vecchio Psg, ora la stella è il club"

Il dirigente dei parigini: "Ci siamo presi tempo per valutare la sua situazione ma la nostra politica non cambia per un singolo giocatore"

15 Set 2025 - 22:30

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain al Manchester City è stato uno dei più importanti del mercato estivo 2025, un colpo a sorpresa per i Citizens e una cessione alquanto rumorosa per il Psg. Luis Campos, Football Advisor del club parigino, ha spiegato così la scelta: "Una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. La nostra politica è legata al merito, guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della situazione Gigio, d'altronde se non fossimo riusciti a raggiungere un accordo con lui saremmo stati obbligati a trovare altre soluzioni (e infatti il Psg ha comprato Chevalier dal Lille, ndr)".

Poi Campos, parlando a RMC Sport, entra nel merito: "Quando uno chiede uno stipendio al livello del Psg di prima e non dell'attuale Psg... la stabilità del nostro club non cambierà se un giocatore vuole essere diverso, noi proteggeremo il club. Con questa politica tutti capiscono che non è il background a renderti titolare. La stella è il club, l'intero gruppo. Questa è la nostra politica".

Leggi anche

Debutta Donnarumma e il City trionfa nel derby di Manchester. Il Liverpool vince su rigore nel recupero

donnarumma
campos
psg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ligue 1

Dembelé sbaglia, Fabian Ruiz no: il Psg batte di misura l'Angers

Gianluigi Donnarumma

Campos spiega l'addio a Donnarumma: "Voleva cifre da vecchio Psg, ora la stella è il club"

Barcola avvisa la Dea, Psg a punteggio pieno ma Kvara va ko. Clamorosa rimonta Lille nel recupero

35

Pavard, esordio da sogno col Marsiglia: gol e ovazione del Velodrome

Pavard: "Inter migliore squadra d'Italia. Inzaghi? All'inizio credevo fosse matto"

16

Giroud si gira di nuovo e fa volare il Lille: gol nel recupero, l'ex Milan continua a stupire

De Zerbi senza filtri sul caso Rowe-Rabiot: "Mai vista un rissa così: pa**e da mostrare in campo, non colpendo un compagno"

16

Psg, festa al Parco dei Principi: Donnarumma saluta i tifosi

Dembelé sbaglia, Fabian Ruiz no: il Psg batte di misura l'Angers

I più visti di Calcio Estero

Debutta Donnarumma e il City trionfa nel derby di Manchester. Il Liverpool vince su rigore nel recupero

Ligue 1: Pavard segna subito, poker del Marsiglia

Un'altra partnership Dazn-Mediaset: co-esclusiva per le più belle partite della Liga

MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

Il Dortmund avvisa la Juve con super Guirassy: vince in trasferta e si riprende la vetta

Cavani, il gol più bello: salva la vita alla figlia di un amico

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:17
Como, Fabregas: "Dobbiamo gestirci e migliorare"
23:16
Real Madrid, Bellingham e Camavinga di nuovo tra i convocati
23:15
30 anni dopo ancora il Borussia Dortmund: Yildiz sogna una notte alla Del Piero
23:06
Genoa, Vieira: "Un pari meritato, abbiamo personalità"
22:57
Paz illude, Ramon lascia Fabregas in 10 ed Ekuban pareggia