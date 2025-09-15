Campos spiega l'addio a Donnarumma: "Voleva cifre da vecchio Psg, ora la stella è il club"

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain al Manchester City è stato uno dei più importanti del mercato estivo 2025, un colpo a sorpresa per i Citizens e una cessione alquanto rumorosa per il Psg. Luis Campos, Football Advisor del club parigino, ha spiegato così la scelta: "Una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. La nostra politica è legata al merito, guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della situazione Gigio, d'altronde se non fossimo riusciti a raggiungere un accordo con lui saremmo stati obbligati a trovare altre soluzioni (e infatti il Psg ha comprato Chevalier dal Lille, ndr)".