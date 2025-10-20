Logo SportMediaset

Rugby, le Zebre ingaggiano il tallonatore Shilo Klein

20 Ott 2025 - 23:38

Novità di mercato per le Zebre Parma. In arrivo Shilo Klein, tallonatore cresciuto in Nuova Zelanda e poi tornato negli Stati Uniti, dove è nato nel 1999. Sarà a Parma fino alla fine della stagione, rafforzando la prima linea di coach Brunello. Piena soddisfazione dalla dirigenza gialloblù. "Eravamo da tempo alla ricerca di un rafforzamento importante in questo ruolo - affermano il presidente Gianni Fava e il direttore sportivo George Biagi - che offrisse caratteristiche diverse dai giocatori che abbiamo in rosa e che aumentasse la competizione interna. Ci ha colpito la sua determinazione in voler mettersi in gioco nel campionato piu competitivo al mondo quale URC e che possa dare un contributo importante anche dal punto di vista culturale, visto i trascorsi con i Crusaders nel super rugby e nella MLR." "Ho scelto Zebre Parma perché mi ha convinto il progetto - dichiara Klein - e la possibilità di competere in un torneo importante come l'URC, dove militano squadre fortissime e dove si gioca un grande rugby. Cercherò di integrarmi rapidamente con il team di coach Brunello, che stimo molto. C'è un gruppo coeso e combattivo, che ha la mia stessa mentalità". Klein è nato a Sacramento, ma è cresciuto a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove ha frequentato lo St. Andrews College. Ha giocato per la nazionale neozelandese under-20, per poi passare alla nazionale statunitense, in cui ha debuttato nel 2024. Lo scorso anno era sotto contratto con i Blues e ha giocato per Canterbury e North Harbour nella competizione NPC.

23:38
Rugby, le Zebre ingaggiano il tallonatore Shilo Klein
