Altro che panchina, in Francia è Luis Enrique-mania: "Nonno iperattivo"

I tifosi parigini sono rimasti sbalorditi dal suo "rapporto quasi ossessivo con il suo corpo", come viene definito Oltremanica. I ritmi e i carichi di lavoro di Luis Enrique sono quelli di uno sportivo di alto livello. L'Équipe lo ha soprannominato il "nonno iperattivo", giocando anche con una battuta che aveva pronunciato lui stesso, sottolineando come l'allenatore frequenti regolarmente la palestra e, proprio come i suoi giocatori, si sottoponga a massaggi e trattamenti con i fisioterapisti del club. "Quando arriva in ritardo, sappiamo tutti che probabilmente è in palestra o con i fisioterapisti", confermano dall'ambiente PSG.