Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Barbuto (presidente Unione Ciechi) tedoforo a Bologna

07 Gen 2026 - 22:38

C'è anche Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, una vita dedicata alla formazione e all'inclusione delle persone con disabilità visiva, tra i tedofori Coca-Cola della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Il 6 gennaio, infatti, Barbuto, nato a Catania nel 1954 e da oltre cinquant'anni residente a Bologna, ha portato la fiamma nel capoluogo emiliano.

Guida dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e Direttore dell'Istituto dei Ciechi "Francesco Cavazza", con il suo impegno Barbuto ha promosso autonomia, partecipazione e accesso alla cultura, fondando la Fondazione LIA per rendere i libri italiani accessibili a tutti. La sua storia è un esempio di determinazione e visione: ha trasformato la disabilità in una risorsa per costruire una società più equa e inclusiva. Proprio per questi valori, Coca-Cola Italia lo ha scelto come tedoforo del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Mario Barbuto incarna lo spirito olimpico, dimostrando che il vero traguardo è la partecipazione di tutti.

"Portare la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 come tedoforo Coca-Cola è stato un momento di grande valore, sia personale che collettivo. La Fiamma racchiude valori in cui credo profondamente: inclusione, partecipazione e impegno per una società più equa e accessibile. Lo sport, come la vita, deve essere uno spazio aperto a tutti, dove le differenze non rappresentano un limite, ma una ricchezza. Essere qui oggi significa lanciare un messaggio di fiducia nel futuro e nella possibilità di costruirlo insieme. Lo sport diventa così un potente messaggero: una società è davvero forte solo quando è inclusiva e accogliente per tutti", ha dichiarato Barbuto. Con Coca-Cola, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa un percorso che celebra sport, comunità e impegno sociale, trasformando l'attesa dei Giochi in un'esperienza partecipata e inclusiva.

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:40
Vela, Maurizio Domenici vince il Trofeo Campobasso-Unicef a Napoli
22:38
Milano-Cortina, Barbuto (presidente Unione Ciechi) tedoforo a Bologna
22:08
Sci: il francese Noel vince lo slalom di Campiglio, azzurri indietro
21:04
Prowinter a Bolzano, inizia il countdown per l’appuntamento internazionale dedicato all’outdoor e agli sport invernali
20:36
Skeleton, CdM: Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz