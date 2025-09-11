Logo SportMediaset
Marsiglia, Pavard: "Inter migliore squadra d'Italia. Inzaghi? All'inizio credevo fosse matto"

L'OM presenta il difensore ex nerazzurro: "La Francia mi mancava. De Zerbi appassionato"

11 Set 2025 - 15:09

Dopo le prime parole di qualche giorno fa, Benjamin Pavard presentato ufficialmente dall'Olympique Marsiglia: "Sono passati nove anni da quando ho lasciato la Francia, mi è mancata molto. I miei agenti erano in contatto col ds Benatia da tempo ma l'affare si è fatto l'ultimo giorno, volevo raggiungere il Velodrome e giocare la Champions League con questa maglia". Molto chiari gli obiettivi del difensore: "Certo, i Mondiali con la Francia ma non solo. Giocavo all'Inter e sono venuto perché so che l'OM ha un progetto ambizioso e spero di fare una grande stagione".

Si passa a Roberto De Zerbi: "Non lo conoscevo personalmente ma so che ha fatto un ottimo lavoro e mi riconosco nel suo stile. Vulcanico? Credo che non abbiate mai visto Simone Inzaghi! La prima volta che sono arrivato in Italia mi sono chiesto se fosse pazzo ma in realtà sono solo persone appassionate del loro lavoro". Ancora sull'Inter: "Dopo il Bayern Monaco dove ho vinto tutti i trofei, sono andato nel migliore club italiano e ho vinto lo scudetto. Ho esperienza e cercherò di trasferirla ai giocatori".

Pavard

Pavard dimentica subito l'Inter: "Avevo solo il Marsiglia in testa"

marsiglia
pavard
inter
inzaghi

