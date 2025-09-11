Marsiglia, Pavard: "Inter migliore squadra d'Italia. Inzaghi? All'inizio credevo fosse matto"

Si passa a Roberto De Zerbi: "Non lo conoscevo personalmente ma so che ha fatto un ottimo lavoro e mi riconosco nel suo stile. Vulcanico? Credo che non abbiate mai visto Simone Inzaghi! La prima volta che sono arrivato in Italia mi sono chiesto se fosse pazzo ma in realtà sono solo persone appassionate del loro lavoro". Ancora sull'Inter: "Dopo il Bayern Monaco dove ho vinto tutti i trofei, sono andato nel migliore club italiano e ho vinto lo scudetto. Ho esperienza e cercherò di trasferirla ai giocatori".