Marsiglia, Pavard si presenta e dimentica subito l'Inter: "Avevo in testa solo l'OM"

Sbarcato in città, Pavard ha sottolineato di non aver avuto dubbi o difficoltà nello scegliere il club francese

10 Set 2025 - 16:36
Pavard © afp

Pavard © afp

Salutata l'InterBenjamin Pavard è pronto per la nuova avventura col Marsiglia di Roberto De Zerbi. E il francese, tornato a giocare in patria dopo quasi dieci anni dall'ultima esperienza col Lille, sembra quasi aver già dimenticato i nerazzurri lanciandosi a capofitto sulla causa marsigliese: "L'OM era l'unico club che avevo in mente. Volevo solo l'OM. Ho avuto una buona discussione con Benatia. È uno che sta facendo un ottimo lavoro da due anni. C'è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme. Voglio che giochiamo come una squadra: venerdì c'è una partita importante da vincere, poi avremo tempo per pensare alla Champions League".

Primo derby d'Italia per Colombo: l'Inter ritrova l'arbitro della seconda stella

Passato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto in favore dei francesi, Benji una volta sbarcato in città si è detto carico e pronto per l'esperienza al Vélodrome: "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Olympique Marsiglia, un club così prestigioso. Non vedo l'ora di essere al Vélodrome venerdì e di sentire l'entusiasmo dei tifosi. Spero di vivere grandi emozioni qui. Ho già giocato con il Lille al Vélodrome e l'atmosfera era incredibile".

