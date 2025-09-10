Marsiglia, Pavard si presenta e dimentica subito l'Inter: "Avevo in testa solo l'OM"

Salutata l'Inter, Benjamin Pavard è pronto per la nuova avventura col Marsiglia di Roberto De Zerbi. E il francese, tornato a giocare in patria dopo quasi dieci anni dall'ultima esperienza col Lille, sembra quasi aver già dimenticato i nerazzurri lanciandosi a capofitto sulla causa marsigliese: "L'OM era l'unico club che avevo in mente. Volevo solo l'OM. Ho avuto una buona discussione con Benatia. È uno che sta facendo un ottimo lavoro da due anni. C'è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme. Voglio che giochiamo come una squadra: venerdì c'è una partita importante da vincere, poi avremo tempo per pensare alla Champions League".