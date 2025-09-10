Marsiglia, Pavard si presenta e dimentica subito l'Inter: "Avevo in testa solo l'OM"

Sbarcato in città, Pavard ha sottolineato di non aver avuto dubbi o difficoltà nello scegliere il club francese
Pavard © afp
Salutata l'Inter, Benjamin Pavard è pronto per la nuova avventura col Marsiglia di Roberto De Zerbi. E il francese, tornato a giocare in patria dopo quasi dieci anni dall'ultima esperienza col Lille, sembra quasi aver già dimenticato i nerazzurri lanciandosi a capofitto sulla causa marsigliese: "L'OM era l'unico club che avevo in mente. Volevo solo l'OM. Ho avuto una buona discussione con Benatia. È uno che sta facendo un ottimo lavoro da due anni. C'è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme. Voglio che giochiamo come una squadra: venerdì c'è una partita importante da vincere, poi avremo tempo per pensare alla Champions League".
Passato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto in favore dei francesi, Benji una volta sbarcato in città si è detto carico e pronto per l'esperienza al Vélodrome: "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Olympique Marsiglia, un club così prestigioso. Non vedo l'ora di essere al Vélodrome venerdì e di sentire l'entusiasmo dei tifosi. Spero di vivere grandi emozioni qui. Ho già giocato con il Lille al Vélodrome e l'atmosfera era incredibile".
Commenti (0)