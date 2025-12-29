Orrore social a Bari, minacce shock a Lady Castrovilli: "Che il cancro divori i tuoi figli"

Il Bari ricomincia la preparazione: striscione della squadra per Verreth
Orrore dopo Bari-Avellino: Rachele Risaliti, moglie di Castrovilli, riceve messaggi terribili sui figlidi Stefano Fiore
Il momento no del Bari trascende la critica sportiva e sfocia nell'odio più becero. Dopo il pareggio casalingo contro l'Avellino (1-1), Rachele Risaliti, moglie del centrocampista Gaetano Castrovilli, è stata bersaglio di un messaggio Instagram raccapricciante inviato da un sedicente tifoso: "Che il cancro vi divori tutti, che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano".
Un attacco vile che ha spinto l'ex Miss Italia ad annunciare azioni legali immediate, mentre la società pugliese ha già sporto denuncia alla Polizia Postale. Non si tratta di un caso isolato: il clima attorno alla squadra, attualmente in zona playout, è pesantissimo e diversi familiari dei calciatori hanno ricevuto intimidazioni simili.
Dura la replica di Rachele Risaliti: "Sempre più spesso si leggono commenti di questo spessore. Uno schifo, una vergogna! Il calcio dovrebbe essere un momento ludico. Sono amareggiata, triste e schifata da tutto questo". Poi, sempre su Instagram, ha ringraziato per la solidarietà ricevuta.
