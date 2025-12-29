Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Oklahoma travolge i Sixers, vincono Lakers e Blazers, Golden State cede all'overtime

29 Dic 2025 - 09:23

Sei le partite di Nba disputate nella notte. Ai Golden State, sconfitti al supplementare a Toronto, non basta uno Steph Curry da 39 punti, rimasto però a secco nell'overtime. I padroni di casa hanno la meglio dominando il supplementare 141- 127 dopo una gara equilibrata in cui Scottie Barnes fa segnare la sua settima tripla in carriera con 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist. Tutto facile per i Thunder contro Philadelphia battuto 129-104. Per Chet Holmgren 29 punti e 9 rimbalzi con 12/17 dal campo e i 27 con il 76.9% al tiro in 29 minuti giocati di Shai Gilgeous-Alexander. Successo dei Lakers contro Sacramento 125-101. Luka Doncic è autore di una prova da 34 punti e 7 assist mentre LeBron James chiude con 24 punti e 11/13 dal campo. Ai Kings servono a poco i 22 punti di DeMar DeRozan. 

Ultimi video

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

I più visti di Altri Sport

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:23
Sci di fondo: Tour de Ski in Val di Fiemme, 19 azzurri convocati
09:23
Nba: Oklahoma travolge i Sixers, vincono Lakers e Blazers, Golden State cede all'overtime
22:22
Slittino: Cdm jr pista naturale, Nina Castiglioni trionfa nel singolo a Winterleiten
21:12
La battaglia dei sessi a Kyrgios, Sabalenka vuole la rivincita
21:11
Shiffrin regina, a Semmering subito fuori l'azzurrina D'Antonio