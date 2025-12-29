Nba: Oklahoma travolge i Sixers, vincono Lakers e Blazers, Golden State cede all'overtime

Sei le partite di Nba disputate nella notte. Ai Golden State, sconfitti al supplementare a Toronto, non basta uno Steph Curry da 39 punti, rimasto però a secco nell'overtime. I padroni di casa hanno la meglio dominando il supplementare 141- 127 dopo una gara equilibrata in cui Scottie Barnes fa segnare la sua settima tripla in carriera con 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist. Tutto facile per i Thunder contro Philadelphia battuto 129-104. Per Chet Holmgren 29 punti e 9 rimbalzi con 12/17 dal campo e i 27 con il 76.9% al tiro in 29 minuti giocati di Shai Gilgeous-Alexander. Successo dei Lakers contro Sacramento 125-101. Luka Doncic è autore di una prova da 34 punti e 7 assist mentre LeBron James chiude con 24 punti e 11/13 dal campo. Ai Kings servono a poco i 22 punti di DeMar DeRozan.