Marsiglia, De Zerbi senza filtri sul caso Rowe-Rabiot: "Mai vista un rissa così: pa**e da mostrare in campo, non colpendo un compagno"

De Zerbi poi fa capire che la decisione di mettere prima fuori rosa e poi sul mercato i due giocatori non è stata solo sua, rispondendo di fatto a mamma Rabiot: "Non ho deciso solo io di mettere Adrien fuori, ma io ho deciso di farlo capitano a Parigi, di difenderlo dai tifosi del Psg. Nell'ultimo hanno ho avuto più attenzioni e abbracci per lui che per mio figlio. Se Rabiot fosse stato mio figlio, avrei fatto la stessa cosa anche se lui pensa che la decisione sia stata troppo seria, troppo importante. Noi gli vogliamo bene, ma sappiamo fare anche per il bene dello spogliatoio e della squadra. Sappiamo cosa fare per il bene dell'OM. Perché domani poi giochiamo senza Rabiot e Rowe e le conseguenze le paghiamo noi. Ma io non perdo la dignità per un campionato o una partita di calcio" Poi De zerbi entra nei dettagli della rissa: "Vero che non sono saltati i denti, ma non ho mai visto una cosa del genere. Per la prima volta in carriera non sapevo che dire o che fare. Non mi ha scioccato perché queste cose le ho viste per strada quando ero più giovane. Ma mi ha fatto davvero arrabbiare. Avevo davanti a me Darryl Bakola a terra e privo di sensi… mentre gli altri litigavano per una partita". Poi la chiosa: "L’ho detto, in campo bisogna mostrare il proprio coraggio, le pa**e. Ma non colpendo il compagno di squadra. Nello spogliatoio ascolto tutti, cerco sempre di mettermi nei panni di tutti. Ma nessuno può calpestarmi, né io né la società. Sapete che rispondo a ogni domanda con onestà, devo anche difendere la mia società e, soprattutto, la verità”.