Marsiglia, scoppia il caso Rabiot-Rowe: entrambi fuori rosa dopo la lite post ko col Rennes

La lite nello spogliatoio dopo il ko col Rennes ha conseguenze pesanti per i due giocatori che sono stati messi momentaneamente fuori rosa

18 Ago 2025 - 18:12
© Getty Images

© Getty Images

L'avvio di campionato per il Marsiglia di Roberto De Zerbi si è fatto in salita, col ko a sorpresa in casa del Rennes che ha provocato non pochi malumori. Tra questi quelli dei senatori e di Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, col francese e l'inglese che si sono resi protagonisti di una discussione accesa nel post partita negli spogliatoi. Uno scontro, solo verbale, che porta però con sé una decisione incredibile: entrambi, secondo quanto riferito da Rmc Sport, sono stati messi momentaneamente fuori rosa.

Una scelta, quella del club transalpino, per mandare un chiaro messaggio ai diretti interessati e a tutto il gruppo, per ritrovare quanto prima la serenità all'interno dello spogliatoio. Secondo quanto ricostruito, dopo il ko subito col gol al 91' di Blas con l'OM che era in superiorità numerica da più di un'ora, al triplice fischio si è scatenato il putiferio nello spogliatoio. De Zerbi, dopo una sfuriata, ha lasciato spazio ai giocatori che avrebbero alzato i toni, e non poco.

Lo scontro più pesante sarebbe stato proprio quello tra Rabiot e Rowe, con parole pesanti volate da una parte all'altra, senza esclusioni di colpi. Un litigio confinato alle parole, nulla di fisico, che però ha lasciato il segno. E come riferito da Rmc Sport, il Marsiglia ha preso subito provvedimenti fermando i due.

Uno stop che al momento non è quantificato, col club che non ha fatto sapere per quanto i due resteranno fuori rosa ai margini della squadra. Potrebbe però essere un periodo breve, con la volontà della società di non voler far passare certi atteggiamenti. Non escluso che Rabiot e Rowe potrebbero essere invitati a pagare una penale sotto forma di donazione alla fondazione OM per "chiedere scusa" per quanto successo al Roazhon Park al triplice fischio.

