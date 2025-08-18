Marsiglia, scoppia il caso Rabiot-Rowe: entrambi fuori rosa dopo la lite post ko col Rennes

L'avvio di campionato per il Marsiglia di Roberto De Zerbi si è fatto in salita, col ko a sorpresa in casa del Rennes che ha provocato non pochi malumori. Tra questi quelli dei senatori e di Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, col francese e l'inglese che si sono resi protagonisti di una discussione accesa nel post partita negli spogliatoi. Uno scontro, solo verbale, che porta però con sé una decisione incredibile: entrambi, secondo quanto riferito da Rmc Sport, sono stati messi momentaneamente fuori rosa.