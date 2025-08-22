La mamma di Rabiot: "De Zerbi abbaia, Benatia non all'altezza"

Il Marsiglia ha usato il pugno duro con Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dopo la rissa nello spogliatoio: fuori rosa e messi sul mercato. Se l'esterno inglese ha già trovato casa a Bologna, l'ex Juventus è ancora in cerca di una squadra e mamma Veronique punta il dito proprio contro l'OM: "I dirigenti hanno parlato di violenza inaudita ma non ci sono stati nasi rotti, labbra spaccate e nessuno è finito in ospedale. Nessuna violenza inaudita, nessun ferito. Tutto una montatura, se l'episodio fosse stato così grave avrebbero dovuto licenziare Adrien e invece è un pretesto per metterlo sul mercato a un anno dalla scadenza del contratto per ricavare soldi. Nel calcio quando non si capisce cosa sta succedendo ci sono dietro i soldi" le parole a RTL e La Provence.