Dakar tappa 7: Ekström primo tra le auto, Benavides vola tra le moto

La Dakar 2026 entra nel vivo. Dopo il giorno di riposo nella capitale Riyadh i piloti hanno affrontato gli 876 km fino a Wadi Ad-Dawasir con ben 462 km di prova speciale, la seconda più lunga di tutta l'edizione. Domani (tappa 8) i chilometri da correre contro il cronometro saranno addirittura 481, sarà la giornata più dura che precede la seconda "marathon" (i piloti saranno senza assistenza tra la tappa 9 e 10). L'edizione 2026 entra così nella sua fase decisiva.