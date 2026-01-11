Logo SportMediaset

Arabia Saudita

Dakar tappa 7: Ekström primo tra le auto, Benavides vola tra le moto

La maratona del deserto entra nella fase decisiva: l'argentino della KTM e lo svedese della Ford trionfano nella frazione odierna, Sanders e Al-Attiya restano in vetta alla generale

di Redazione Drive Up
11 Gen 2026 - 12:57
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Dakar 2026 entra nel vivo. Dopo il giorno di riposo nella capitale Riyadh i piloti hanno affrontato gli 876 km fino a Wadi Ad-Dawasir con ben 462 km di prova speciale, la seconda più lunga di tutta l'edizione. Domani (tappa 8) i chilometri da correre contro il cronometro saranno addirittura 481, sarà la giornata più dura che precede la seconda "marathon" (i piloti saranno senza assistenza tra la tappa 9 e 10). L'edizione 2026 entra così nella sua fase decisiva.  

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dakar Auto, tappa 7:

Lo svedese Matias Ekström con il Ford Raptor T1+ è stato il più veloce tra le auto, davanti al portoghese Ferrerira (Toyota Hilux) e all'altra Ford dell'americano Guthrie. Nasser Al-Attiyah con la Dacia Sandriders resta leader della genereale nonostante l'undicesimo posto della tappa odierna. Il quatarino è seguito da Ekström, ora secondo a +4'47'', terzo Lategan con la Toyota a +7'21''.  

Nella categoria stock tripletta Defender con Baciuska che vince la tappa e resta leader della classifica generale 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dakar Moto, tappa 7: Benavides vince, Sanders allunga nella generale

Doppietta KTM tra le moto con l'argentino Luciano Benavides che strappa il miglior tempo e conquista il secondo successo personale in questa edizione. Dietro di lui il compagno di marca Edgar Canet (+4'37''). Terzo il francese Van Beveren con la Honda, quarto Daniel Sanders. L'australiano, leader della classifica, può comunque sorridere perché aumenta il suo vantaggio nella generale su Brabec, ora staccato di 3'22''. Il pilota della Honda ha vissuto una brutta giornata ed ha concluso solo decimo. 

dakar live stage 7
luciano benavides dakar
dakar a che punto siamo
dakar risultati auto tappa 7
dakar risultati moto tappa 7
dakar tappa 7 risultati
daniel sanders dakar
daniel sanders ktm
nasser al-attiyah
ricky brabec e nasser al-attiyah

