Mercato

Fiorentina, ufficiale la cessione di Pablo Mari all'Al Hilal

11 Gen 2026 - 22:05

La Fiorentina "comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Marí all'Al Hilal". 

"Cara tifoseria viola, è arrivato il momento di salutarci. Ho avuto l’onore di far parte della vostra storia per un anno: un anno intenso, che porterò sempre con me. Sarò per sempre uno di voi e sono profondamente grato per il trattamento straordinario che ho ricevuto dal club, dalla città e da tutti voi tifosi, che fin dal primo giorno avete fatto sentire a casa me e la mia famiglia. Grazie di cuore per avermi dato il privilegio di indossare la maglia della Fiorentina e di vivere in una città meravigliosa come Firenze. Negli ultimi mesi abbiamo sofferto insieme, perché nel calcio, come nella vita, non sempre le cose vanno come vorremmo. Ma conosco bene il gruppo che lascio e so quanto impegno, professionalità e dedizione ci siano da parte dei miei compagni e di tutte le persone che lavorano per questo club. Per questo sono certo che, con il vostro sostegno incrollabile, la Fiorentina saprà uscire da questo momento difficile. Da oggi sarò un tifoso in più, anche da lontano, e continuerò a sostenere una squadra che porterò sempre nel cuore. Grazie ancora per tutto l’affetto. Forza viola", il messaggio pubblicato dal difensore sui propri canali social. 

22:11
Sorpresa Fiorentina, Paratici arriva solo a febbraio: finirà il mercato al Tottenham
22:05
Fiorentina, ufficiale la cessione di Pablo Mari all'Al Hilal
21:54
Porto-Farioli, ufficiale il rinnovo fino al 2028
21:00
Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"
20:28
Napoli, Manna: "Mercato? Difficile toccare una squadra rodata, gennaio tosto"