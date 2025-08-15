Ligue 1: il Marsiglia di De Zerbi perde all’esordio, il Rennes vince 1-0 al 91’

L’OM non sfrutta l’uomo in più dal 31’ e cade al Roazhon Park: debutto per l’ex Juventus Weah
Si apre con una sconfitta per 1-0 la nuova stagione di Ligue 1 per il Marsiglia di De Zerbi. Nella partita che inaugura il campionato francese 2025/26, l’OM cade in casa del Rennes, nonostante la superiorità numerica dal 31’. A decidere la sfida del Roazhon Park è un gol di Blas al 91’, dopo che Rabiot aveva colpito un palo per il Marsiglia in chiusura di primo tempo. Debutto amaro, dunque, per l’ex Juventus Timothy Weah, entrato nella ripresa.
LA PARTITA
Dopo aver chiuso la scorsa stagione al secondo posto, il Marsiglia di Roberto De Zerbi scende in campo al Roazhon Park di Rennes nella gara che apre la nuova annata di Ligue 1. L’avvio di gara non regala però molte emozioni, con il primo grande episodio della partita che si registra al 32’, quando l’arbitro mostra un rosso diretto ad Abdelhamid Ait Boudlal per un grave fallo di gioco ai danni di Amir Murillo. Il Rennes si ritrova dunque in dieci uomini, ma nonostante la superiorità numerica il Marsiglia non riesce a trovare la giocata giusta per portarsi in vantaggio nel corso del primo tempo. Lo 0-0 perdura infatti fino all’intervallo, visto che il sinistro di Rabiot in pieno recupero si spegne sul palo. A inizio ripresa De Zerbi fa allora debuttare Timothy Weah, con l’ex Juventus che inizia così la sua avventura in maglia OM, già indossata da papà George a inizio anni 2000.
Gli ospiti colpiscono quindi un altro palo al 58’ con Murillo, mentre Balerdi impegna Samba pochi minuti più tardi. Il Marsiglia non riesce a sfondare e allora De Zerbi si gioca anche la carta Aubameyang, tornato in estate dopo la parentesi all’Al-Qadisiya. A segnare il gol che decide la partita è però il Rennes con Blas al 91’, con i rossoneri che riescono così a vincere incredibilmente una gara giocata per molto tempo in inferiorità numerica. Si apre quindi con un esordio amaro la Ligue 1 del Marsiglia.
