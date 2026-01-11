Logo SportMediaset

Europei pallanuoto, il Settebello batte la Turchia all'esordio

11 Gen 2026 - 21:24

Cinquanta giorni dopo il primo raduno il nuovo Settebello debutta all'europeo. Lo fa vincendo con la Turchia 19-8, già battuta dieci anni fa nell'ultimo precedente europeo, sempre qui alla 'Belgrade Arena'. Dieci azzurri a bersaglio con Francesco Condemi autore di una quaterna. Il nuovo ciclo, che già si era aperto con 5 vittorie, comincia bene e martedì 13 gennaio alle 18:00 l'Italia è attesa da un altro match, più probante, con la Slovacchia. Azzurri in quattordici. Iocchi Gratta è squalificato fino alla prossima partita e tornerà a disposizione giovedì 15 gennaio con la Romania.

"È stata la classica prima partita del torneo. Abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene. Soprattutto davanti abbiamo buttato via alcuni palloni e subìto reti dalla distanza che potevano essere evitati - ha commentato il ct azzurro Alessandro Campagna - La partita è stata sempre in controllo e ci ha fornito degli spunti su cui lavorare ancora. Dobbiamo esprimere con tranquillità il nostro gioco. Era chiaro che alla prima partita molti ragazzi fossero emozionati in questa arena stupenda, ma serve essere più leggeri perché il nostro gioco spumeggiante verrà fuori".

