Ligue 1: il Psg piega l’Angers, decisivo Fabian Ruiz

Seconda vittoria consecutiva per 1-0 del Paris Saint-Germain, che si aggrappa ai suoi centrocampisti per rimanere a punteggio pieno in Ligue 1. Dominio totale da parte dei Campioni in carica contro l’Angers nel corso della prima frazione di gioco: i bianconeri restano chiusi nei pressi della propria area di rigore, ma i parigini non riescono a sfondare. Al 27’ arriva l’occasione più ghiotta per gli uomini di Luis Enrique, ma Dembelé fallisce un calcio di rigore sparando fuori. All’intervallo il punteggio è ancora sullo 0-0, ma le cose cambiano dopo la pausa negli spogliatoi. Al 50’ Fabian Ruiz trova il sinistro vincente per bucare Koffi e sbloccare il match. I Campioni d’Europa sfiorano il raddoppio innumerevoli volte, ma sprecano tutte le occasioni create (una clamorosa di Joao Neves all’ora di gioco). Gli ospiti non riescono però nel colpaccio di strappare almeno un punto, con il Psg che porta a casa la vittoria. Luis Enrique a punteggio pieno con due gol segnati in due partite e zero subiti, l’Angers rimane fermo a quota 3 punti.