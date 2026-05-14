Marotta: "Impegno e traguardo condiviso"

"C'è una squadra che va in campo e un'altra che lavora fuori dal campo, per cui ringrazio anche tutto lo staff. Il calcio è un gioco di insieme e tutte le componenti hanno dato il loro apporto per centrare questi risultati". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ai microfoni di Mediaset commentando la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio. "Il nostro Dna è cercare sempre di vincere. Siamo contenti, in questo periodo abbiamo ottenuto risultati positivi grazie anche alla proprietà che ci ha delegato. Questa annata nasceva sulle scorie della scorsa stagione, è stato bravo Chivu a rimettere la squadra in carreggiata vincendo due titoli in Italia. C'è il rammarico della Champions, ma bisogna dare merito anche agli avversari", ha aggiunto. Guardando al futuro, Marotta ha detto: "Non è il caso di cambiare più di tanto, ci sono dei giocatori che non saranno più con noi per motivi di età ma non ci sarà una rivoluzione. Con un inserimento graduale di giovani".