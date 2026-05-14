Coppa Italia, l'albo d'oro: l'Inter a quota 10 successi
Questo l'albo d'oro della Coppa Italia di calcio: 1922 Vado, 1936 Torino, 1937 Genoa, 1938 Juventus, 1939 Ambrosiana-Inter, 1940 Fiorentina, 1941 Venezia, 1942 Juventus, 1958 Lazio, 1959 Juventus, 1960 Juventus, 1961 Fiorentina, 1962 Napoli, 1963 Atalanta, 1964 Roma, 1965 Juventus, 1966 Fiorentina, 1967 Milan, 1968 Torino, 1969 Roma, 1970 Bologna, 1971 Torino, 1972 Milan, 1973 Milan, 1974 Bologna, 1975 Fiorentina, 1976 Napoli, 1977 Milan, 1978 Inter, 1979 Juventus, 1980 Roma, 1981 Roma, 1982 Inter, 1983 Juventus, 1984 Roma, 1985 Sampdoria, 1986 Roma, 1987 Napoli, 1988 Sampdoria, 1989 Sampdoria, 1990 Juventus, 1991 Roma, 1992 Parma, 1993 Torino, 1994 Sampdoria, 1995 Juventus, 1996 Fiorentina, 1997 Vicenza, 1998 Lazio, 1999 Parma, 2000 Lazio, 2001 Fiorentina, 2002 Parma, 2003 Milan, 2004 Lazio, 2005 Inter, 2006 Inter, 2007 Roma, 2008 Roma, 2009 Lazio, 2010 Inter, 2011 Inter, 2012 Napoli, 2013 Lazio, 2014 Napoli, 2015 Juventus, 2016 Juventus, 2017 Juventus, 2018 Juventus, 2019 Lazio, 2020 Napoli, 2021 Juventus, 2022 Inter, 2023 Inter, 2024 Juventus, 2025 Bologna.
Classifica per numero di vittorie: Juventus 15, Inter 10,Roma 9, Lazio 7, Fiorentina 6, Napoli 6, Milan 5, Torino 5, Sampdoria 4, Bologna 3, Parma 3, Atalanta 1, Genoa 1, Vado 1, Venezia 1, Vicenza 1.