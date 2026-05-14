Incredibile a Roma: il match Darderi-Jodar sospeso a lungo per colpa... della Coppa Italia

Incredibile agli Internazionali di Roma. In una giornata già resa difficile dalla pioggia che ha causato diversi ritardi, l'ultimo match della serata, il quarto di finale tra Darderi e Jodar, è stato interrotto per diversi minuti alla fine del primo set (con lo spagnolo avanti 6-5 15-0) a causa del fumo dei fuochi di artificio sparati allo stadio Olimpico, dove si è giocata la finale di Coppa Italia, e arrivato fino al Foro italico, dove ha mandato in tilt il sistema di arbitraggio elettronico.