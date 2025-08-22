Bologna: Rowe in Italia per le visite mediche

Classe 2003, l'ex OM può svariare sul fronte offensivo sia come ala destra che sinistra ma all'occorrenza anche agire da trequartista. La scorsa stagione aveva segnato 3 gol e servito 3 assist in 28 partite di Ligue 1. Questa estate ha vinto l'Europeo U21 con la nazionale inglese.