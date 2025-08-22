Logo SportMediaset
Mercato

Bologna: Rowe in Italia per le visite mediche

22 Ago 2025 - 11:53
© ipa

© ipa

Jonathan Rowe è arrivato in Italia per fare le visite mediche prima della firma sul contratto col Bologna. L'esterno inglese arriva dal Marsiglia che l'aveva messo sul mercato dopo la lite con Rabiot, arriva in rossoblù per 19,5 milioni bonus compresi. Il club francese avrà il 10% sulla futura rivendita di Rowe, che era stato cercato anche dalla Roma.

Classe 2003, l'ex OM può svariare sul fronte offensivo sia come ala destra che sinistra ma all'occorrenza anche agire da trequartista. La scorsa stagione aveva segnato 3 gol e servito 3 assist in 28 partite di Ligue 1. Questa estate ha vinto l'Europeo U21 con la nazionale inglese. 

