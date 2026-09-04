FRANCIA

Un italiano in testa alla Ligue 1: Davide Ancelotti primo da solo in Francia

È partita alla grande l'avventura di Davide Ancelotti sulla panchina del Lille. Con il successo di ieri contro il Tolosa, il figlio di Carlo si è aggiudicato il primo posto in solitaria della Ligue 1. 

04 Set 2026 - 13:17
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Tale padre, tale figlio, verrebbe da dire. È ancora presto per trarre giudizi affrettati, ma Davide Ancelotti sembra essersi calato ottimamente nella sua seconda avventura da allenatore.  Il tecnico del Lille è partito a spron battuto in Ligue 1. Ieri sera, nell'anticipo della terza giornata, Les Dogues hanno sbancato Tolosa, battendo i padroni di casa 1-0 grazie al gol siglato da Ayase Ueda

I tre punti hanno permesso ad Ancelotti jr. di raggiungere la vetta provvisoria a 7 punti. Un posizionamento che potrebbe rimanere tale qualora il Monaco non battesse i campioni del PSG nel big match di questa sera al "Parco dei Principi". PSG che lo stesso Lille era riuscito a ingabbiare sul 2-2, con i parigini di Luis Enrique che avevano rimontato lo svantaggio di due reti nel recupero del secondo tempo. 

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Un avvio che, perciò, promette molto meglio della prima esperienza da allenatore di Ancelotti al Botafogo, durata appena cinque mesi. Insomma, dopo aver vissuto per anni all'ombra di papà Carlo, Davide pare aver spiccato il volo. 

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