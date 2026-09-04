Un italiano in testa alla Ligue 1: Davide Ancelotti primo da solo in Francia

Tale padre, tale figlio, verrebbe da dire. È ancora presto per trarre giudizi affrettati, ma Davide Ancelotti sembra essersi calato ottimamente nella sua seconda avventura da allenatore. Il tecnico del Lille è partito a spron battuto in Ligue 1. Ieri sera, nell'anticipo della terza giornata, Les Dogues hanno sbancato Tolosa, battendo i padroni di casa 1-0 grazie al gol siglato da Ayase Ueda.