Inter, agente Pio Esposito: "De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo al Napoli"

Rivelazione di Giuffredi su Pio Esposito: "De Laurentiis voleva fare di tutto per prenderlo, ma per lui esiste solo l'Inter"

04 Set 2026 - 13:36
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Francesco Pio Esposito © instagram

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Il futuro di Francesco Pio Esposito resta saldamente tinteggiato di nerazzurro (contratto appena rinnovato fino al 2032), come confermato dal suo procuratore Mario Giuffredi che ha svelato i retroscena sul secco "no" opposto alle insistenti sirene di mercato per restare a Milano.

L'agente dell'attaccante classe 2005 ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il pressing esercitato dal presidente Aurelio De Laurentiis per strapparlo alla concorrenza, trovando però un muro invalicabile nella volontà incrollabile del ragazzo: "De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo; Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo".

L'enorme stima manifestata dal patron partenopeo non ha tuttavia scalfito le certezze del giovane bomber, legato a doppio filo all'ambiente interista come ribadito con chiarezza dal suo rappresentante: "Poi il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua, l'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada".

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