Inter, agente Pio Esposito: "De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo al Napoli"

L'enorme stima manifestata dal patron partenopeo non ha tuttavia scalfito le certezze del giovane bomber, legato a doppio filo all'ambiente interista come ribadito con chiarezza dal suo rappresentante: "Poi il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua, l'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada".