Lucumi: "Alla Juve qualità impressionante, voglio diventare uno dei leader"

Jhon Lucumi è arrivato alla Juventus per imporsi. L'ex Bologna, giunto solo poche settimane fa, ha le idee chiare: "Qui abbiamo tanti leader, si può essere tale in maniera diversa. Lo devi dimostrare sul terreno di gioco mettendoti sempre a disposizione della squadra"
"Alla Juve ho trovato una qualità impressionante - ha proseguito il colombiano che ha disputato l'ultimo Mondiale in Usa, Canada, Messico -. Gli attaccanti più difficili da marcare? Dico Lautaro, Thuram e Hojlund ma ho faticato anche a marcare Conceicao".