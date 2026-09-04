INTERVISTA ESCLUSIVA

Lucumi: "Alla Juve qualità impressionante, voglio diventare uno dei leader"

Il colombiano, che da poco ha salutato il Bologna per trasferirsi a Torino, è stato intervistato da SportMediaset: tanti i temi trattati

04 Set 2026 - 11:28
02:16 
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Jhon Lucumi è arrivato alla Juventus per imporsi. L'ex Bologna, giunto solo poche settimane fa, ha le idee chiare: "Qui abbiamo tanti leader, si può essere tale in maniera diversa. Lo devi dimostrare sul terreno di gioco mettendoti sempre a disposizione della squadra"

"Alla Juve ho trovato una qualità impressionante - ha proseguito il colombiano che ha disputato l'ultimo Mondiale in Usa, Canada, Messico -. Gli attaccanti più difficili da marcare? Dico Lautaro, Thuram e Hojlund ma ho faticato anche a marcare Conceicao".

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