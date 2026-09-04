Monza sogna con la Rossa: Leclerc e Hamilton subito davanti a tutti

Ferrari e Mercedes già in bagarre a Monza, ma non solo. A stampare il miglior tempo del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia è Charles Leclerc che chiude il suo time attack in assetto da qualifica con il tempo di un minuto, 23 secondo e otto millesimi, staccando di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Frecce d'Argento all'inseguimento delle Rosse con il terzo tempo di George Russell a 304 millesimi da Leclerc e il leader del Mondiale Kimi Antonelli che completa la top five a 636 millesimi dalla vetta. Tra le due Mercedes si inserisce la Red Bull di Liam Lawson (+0.425) che sostituisce ancora l'infortunato Isack Hadjar e si erge a capitano in assenza di Max Verstappen che limitatamente alle FP1 cede il volante della sua monoposto al terzo pilota giapponese Ayumu Iwasa, alla fine diciassettesimo.