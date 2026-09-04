PROVE LIBERE 1

Monza sogna con la Rossa: Leclerc e Hamilton subito davanti a tutti

Il weekend monzese scatta con l'uno-due delle rosse sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale

di Stefano Gatti
04 Set 2026 - 13:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 17
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

Ferrari e Mercedes già in bagarre a Monza, ma non solo. A stampare il miglior tempo del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia è Charles Leclerc che chiude il suo time attack in assetto da qualifica con il tempo di un minuto, 23 secondo e otto millesimi, staccando di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Frecce d'Argento all'inseguimento delle Rosse con il terzo tempo di George Russell a 304 millesimi da Leclerc e il leader del Mondiale Kimi Antonelli che completa la top five a 636 millesimi dalla vetta. Tra le due Mercedes si inserisce la Red Bull di Liam Lawson (+0.425) che sostituisce ancora l'infortunato Isack Hadjar e si erge a capitano in assenza di Max Verstappen che limitatamente alle FP1 cede il volante della sua monoposto al terzo pilota giapponese Ayumu Iwasa, alla fine diciassettesimo.

© Getty Images

© Getty Images

Tornando nella parte alta la classifica, si nasconde per ora la McLaren, vincitrice degli ultimi due GP in Ungheria e Olanda con Lando Norris. Il campione del mondo in carica è sesto a 711 millesimi. Non va oltre l'undicesimo tempo Oscar Piastri (+1.176). A separare i due piloti McLaren sono nell'ordine Arvid Lindblad (Racin Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e le due Alpine di Franco Colapinto e del terzo pilota del team bleu, l'estone Paul Aron che scalda la A526 di Pierre Gasly, vincitore del Gran Premio d'Italia del 2020 ed esclude nel finale dai primi dieci proprio Piastri.

Yuki Tsunoda chiude dodicesimo con la Racing Bulls davanti a Nico Hulkenberg (Audi) e a Oliver Bearman con la Haas-Ferrari.  Quindicesimo tempo per il collaudatore Williams Luke Browning (in pista per Alexander Albon) che si prende la soddisfazione di precedere la FW48 gemella di Carlos Sainz. Alle spalle del già citato Iwasa ci sono Esteban Ocon (Haas) e la Cadillac di Valtteri Bottas. Dopo i segnali di ripresa due domeniche fa in Olanda, la pista torna in salita per Aston Martin, ventesima con Lance Stroll e Feranando Alonso. Chiude la fila lo statunitense Colton Herta, quarto rookie in pista, che riesce a completare pochi giri con la  Cadillac di Sergio Perez, prima di fermarsi per un problema meccanico tra le due curve di Lesmo, solo duecento metri prima del punto nel quale aveva perso il controllo della sua monoposto (sul cordolo in uscita di Lesmo 2) nelle prove della Formula 2 di un paio d'ore prima, sbattendo sul guard rail interno prima di fermarsi al centro della pista.

formula 1
f.1
gp italia
monza
prove libere 1
leclerc
hamilton
tutti

Ultimi video

01:03
Norris-McLaren avanti insieme

Norris-McLaren avanti insieme

00:47
"Agguato" a Kimi Antonelli: torte in faccia per il compleanno

"Agguato" a Kimi Antonelli: panna in faccia per il compleanno

01:14
Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

02:06
DICHAIRAZIONE DOMENICALI CORRETTA SRV

Domenicali: "Spero nel tricolore a Monza, Antonelli ha portato aria fresca"

00:55
pokef1

Anche Pokémon Pokopia celebra il GP d'Italia di F1 a Monza

01:15
Parola a Domenicali

Parola a Domenicali

01:58
Piazza Duomo tutta rossa

Piazza Duomo tutta rossa

08:19
DICH LECLERC PRE MONZA DICH

Leclerc nel segno di Schumacher: "Una leggenda. Per vincere a Monza farò di tutto"

01:57
DICH HAMILTON PRE MONZA DICH

Hamilton: "Possiamo ancora vincere il Mondiale piloti, dobbiamo crederci e lottare"

00:33
MCH DUOMO PILOTI FERRARI MCH

Ferrari, delirio dei tifosi all'arrivo di Leclerc e Hamilton in Duomo

01:47
Ferrari, dedica a Schumi

Ferrari, dedica a Schumi

02:07
DICH LA RUSSA SU GRAN PREMIO MONZA 1/9 DICH

La Russa: "Ferrari e Kimi al top: Monza sarà uno show! E sul GP di Imola...""

00:29
STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

00:21
Ferrari speciale a Monza

Ferrari speciale a Monza

00:53
Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

01:03
Norris-McLaren avanti insieme

Norris-McLaren avanti insieme

I più visti di Formula 1

Hamilton show a Monza: arriva in Ferrari con il cappotto

DICHAIRAZIONE DOMENICALI CORRETTA SRV

Domenicali: "Spero nel tricolore a Monza, Antonelli ha portato aria fresca"

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

DICH LECLERC PRE MONZA DICH

Leclerc nel segno di Schumacher: "Una leggenda. Per vincere a Monza farò di tutto"

Ferrari, a Monza livrea e uniformi speciali in onore di Schumacher: le FOTO

STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:40
Toyota ha costruito 320 milioni di automobili
14:34
Gasperini e la cena con Totti: "Libero di parlare con persone con cui sto bene"
14:23
Allegri: "Sfida scudetto? L'Inter è la favorita. Serve equilibrio, andiamo piano con Vergara"
Como, prima il Genoa
14:13
Como, prima il Genoa
14:05
Gasperini: "NDicka c'è, Dybala deve sentirsela. Pellegrini forse contro l'Inter"