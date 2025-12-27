Logo SportMediaset

Calcio

Como, Fabregas: "A me interessa la prestazione, non la classifica"

27 Dic 2025 - 23:24

Il Como ha chiuso il 2025 vincendo 3-0 in casa del Lecce: "Me la sono goduta perché abbiamo vinto - ha commentato Fabregas, che ha seguito il match dalla tribuna per la squalifica -. Non poter intervenire durante la partita è stato pesante, ma la squadra ha dimostrato di lavorare bene anche senza di me". Il Como può sognare in classifica: "La cosa più bella è la prestazione di squadra, io guardo quello, poi lavoriamo anche per esaltare le qualità dei singoli. Non ho mai parlato di classifica, non mi interessa. Voglio solo che la squadra continui a crescere".

23:29
Mondiali, Gravina: "Playoff Italia, stiamo cercando di non renderli un'ossessione"
23:25
Pisa, Gilardino: "Non molliamo di un centimetro, dovremmo avere qualche punto in più"
23:24
Coppa Africa: Nigeria-Tunisia 3-2, a segno Osimhen e Lookman
23:24
Como, Fabregas: "A me interessa la prestazione, non la classifica"
23:18
Pisa: Louis Buffon in campo nel finale contro la Juve di papà Gigi