Como, Fabregas: "A me interessa la prestazione, non la classifica"

Il Como ha chiuso il 2025 vincendo 3-0 in casa del Lecce: "Me la sono goduta perché abbiamo vinto - ha commentato Fabregas, che ha seguito il match dalla tribuna per la squalifica -. Non poter intervenire durante la partita è stato pesante, ma la squadra ha dimostrato di lavorare bene anche senza di me". Il Como può sognare in classifica: "La cosa più bella è la prestazione di squadra, io guardo quello, poi lavoriamo anche per esaltare le qualità dei singoli. Non ho mai parlato di classifica, non mi interessa. Voglio solo che la squadra continui a crescere".