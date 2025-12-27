Mondiali, Gravina: "Playoff Italia, stiamo cercando di non renderli un'ossessione"

Presente ai Globe Soccer Awards, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport della Nazionale italiana: "Viviamo l'attesa dei playoff con serenità e con la consapevolezza di dover centrare un traguardo importante per tutti. Stiamo cercando di non farne un'ossessione, ma dobbiamo scartare il regalo dei mondiali a marzo". Gravina ha parlato anche del CT Gattuso e delle riforme che attendono il nostro calcio: "Rino è un lavoratore e un punto di riferimento per i ragazzi: è attaccato ai colori azzurri ed è molto preparato. Il 2026 sarà l'anno in cui dovremo superare l'indolenza e predisporre un'innovazione non solo dei campionati, ma dell'intero sistema calcio. Noi dobbiamo cambiare questo calcio e dobbiamo farlo tutti insieme".