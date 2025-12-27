Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali, Gravina: "Playoff Italia, stiamo cercando di non renderli un'ossessione"

27 Dic 2025 - 23:29

Presente ai Globe Soccer Awards, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport della Nazionale italiana: "Viviamo l'attesa dei playoff con serenità e con la consapevolezza di dover centrare un traguardo importante per tutti. Stiamo cercando di non farne un'ossessione, ma dobbiamo scartare il regalo dei mondiali a marzo". Gravina ha parlato anche del CT Gattuso e delle riforme che attendono il nostro calcio: "Rino è un lavoratore e un punto di riferimento per i ragazzi: è attaccato ai colori azzurri ed è molto preparato. Il 2026 sarà l'anno in cui dovremo superare l'indolenza e predisporre un'innovazione non solo dei campionati, ma dell'intero sistema calcio. Noi dobbiamo cambiare questo calcio e dobbiamo farlo tutti insieme".

01:26
Domani Cremonese-Napoli

Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

00:45
MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:34
Dopo il gol alla Roma

01:39
Lunedì Gasp vs De Rossi

01:22
Lukaku vicino al rientro

01:29
Stasera la Juve a Pisa

00:46
13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

00:45
13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

01:39
Milan, svolta Maignan

01:30
Chivu ottimista

01:26
Domani Cremonese-Napoli

Leao "studia" il Verona

Il ritorno di Calhanoglu

Il Natale del calcio

DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Juve in serie positiva

