Premier League: il Liverpool vince ancora nel recupero, è primo in solitaria

Salah decide la sfida contro il Burnley al 95', dopo un lunghissimo assedio: Reds a +3 su Arsenal, Tottenham e Bournemouth

14 Set 2025 - 17:14
© IPA

© IPA

I minuti conclusivi si rivelano ancora decisivi per il Liverpool che, dopo la clamorosa vittoria sul Newcastle al 102', sconfigge 1-0 il Burnley al 95'. Dopo un lunghissimo assedio, frenato a lungo dall'assetto difensivo dei Clarets e dalle parate di Dubravka, ci pensa Momo Salah a sbloccare il match su rigore. La follia di Hannibal Mejbri, ex Manchester United, condanna la formazione di casa. Reds primi con 12 punti, a +3 su tutte le rivali.

BURNLEY-LIVERPOOL 0-1
Un Liverpool che assomiglia sempre più al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso la vince ancora nel finale e nel maxi-recupero: è 1-0 sul Burnley, col rigore di Salah al 95', e Slot festeggia il poker di vittorie. Spingono sin dal via i Reds, che vengono però bloccati dal 5-4-1 rivale: i Clarets si costruiscono una chance con Anthony, poi erigono un muro difficile da superare. Gakpo e Konaté non trovano la porta, Szoboszlai ed Ekitiké sfiorano la rete e il Liverpool non sfonda: 0-0 al riposo col 79% di possesso palla e la bocciatura di Kerkez, sostituito al 38' dopo una terribile simulazione in area di rigore (con annessi fischi del Turf Moor). Nella ripresa Slot cambia modulo, spingendo ancora di più con la difesa a tre e inserendo Bradley. I suoi sfiorano la rete col neoentrato e con Wirtz, paratissima di Dubravka su Szoboszlai che aveva colpito a botta sicura. Entra anche Chiesa e sfiora un altro gol decisivo da subentrante, ma il momento della vittoria arriva solo al 95'. Follia dell'ex United Hannibal Mejbri, che blocca un cross sul braccio a gara praticamente conclusa, ed è rigore. Sul dischetto va Momo Salah, che spiazza Dubravka per l'1-0 del Liverpool. I Reds chiudono così con un'altra vittoria nei minuti finali, la terza dopo quelle contro Bournemouth (gol decisivi all'88' e 94') e Newcastle (gol al 102'). Slot resta a punteggio pieno con 12 punti, seguono a -3 Arsenal e Tottenham col Bournemouth. Un Burnley ottimo in difesa, invece, si ferma a quota tre punti.

