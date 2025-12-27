Pisa, Gilardino: "Non molliamo di un centimetro, dovremmo avere qualche punto in più"

Tante belle parole, qualche applauso ma zero punti. Il Pisa di Gilardino è stato sconfitto in casa della Juventus e i due legni colpiti sullo zero a zero altro non fanno che aumentare i rimpianti per i nerazzurri: "Ai miei ragazzi devo dire bravi per come hanno interpretato il match nonostante le tante difficoltà - ha commentato il tecnico -, non è un alibi ma avevamo tante assenze. Siamo stati bravi in fase difensiva e ci è mancato un pizzico di buona sorte, poi la qualità della Juventus è venuta fuori. Sono orgoglioso di questa squadra e non dobbiamo mollare di un centimetro".