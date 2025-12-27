Pisa, Gilardino: "Non molliamo di un centimetro, dovremmo avere qualche punto in più"

© Getty Images
Tante belle parole, qualche applauso ma zero punti. Il Pisa di Gilardino è stato sconfitto in casa della Juventus e i due legni colpiti sullo zero a zero altro non fanno che aumentare i rimpianti per i nerazzurri: "Ai miei ragazzi devo dire bravi per come hanno interpretato il match nonostante le tante difficoltà - ha commentato il tecnico -, non è un alibi ma avevamo tante assenze. Siamo stati bravi in fase difensiva e ci è mancato un pizzico di buona sorte, poi la qualità della Juventus è venuta fuori. Sono orgoglioso di questa squadra e non dobbiamo mollare di un centimetro".
L'obiettivo salvezza resta in salita: "Siamo perplessi guardando la classifica, ma abbiamo dimostrato di poter fare partite importanti. Dovremmo avere qualche punto in più, ma il meglio di questa squadra deve ancora uscire". Il limite offensivo resta evidente: "Moreo e Tramoni hanno lavorato bene, con grande sacrificio, ma hanno caratteristiche diverse rispetto a punte classiche da area di rigore. Se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra lo faremo. Se ci sarà la possibilità, oltre a Buffon, farò esordire dei giovani talenti anche qui a Pisa come ho già fatto in passato".