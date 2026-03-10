Donnarumma: "Lo scorso anno nessuno pensava che il Psg potesse vincere la Champions"

10 Mar 2026 - 22:08

"La scorsa stagione, prima degli ottavi di finale, nessuno pensava che il PSG sarebbe stato un candidato valido per vincere la finale, ma le cose cambiano da un giorno all'altro. Dipende dal momento e dalla forma della squadra. Ci sono molte squadre che possono vincere la Champions League; noi cercheremo di andare avanti e arrivare in fondo, ma ci sono squadre molto forti che possono fare lo stesso". Così Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Madrid in Champions League. "Io sono stato accolto benissimo al City, soprattutto grazie all'aiuto di leader come Bernardo e Rodri", ha aggiunto il portiere azzurro a proposito della sua esperienza al City.

